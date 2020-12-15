Son dakika haberleri | Başkan Yavuz: "17 Aralık şehitlerini unutmayacağız, unutturmayacağız"
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Son dakika haberleri | Başkan Yavuz: "17 Aralık şehitlerini unutmayacağız, unutturmayacağız"

15.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:53
Son dakika haberleri | Başkan Yavuz:

Son dakika haberler: Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, 17 Aralık'ta 15 askerin şehit olduğu terör saldırısının yıl dönümünde saldırının meydana geldiği otobüs durağında anma programı düzenleyeceklerini söyledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, 17 Aralık'ta 15 askerin şehit olduğu terör saldırısının yıl dönümünde saldırının meydana geldiği otobüs durağında anma programı düzenleyeceklerini söyledi.

17 Aralık 2016'da, 1. Komando Tugay'ından çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne, bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş; düzenlenen saldırıda 15 asker şehit olurken 54 asker ise yaralanmıştı. Olayın yıldönümünde şehit aileleri ve gazilerin katılacağı bir anma programı düzenleyeceklerini ifade eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz; "Bundan 4 yıl önce 2016 yılında 1. Komando tugay Komutanlığı emrinde görev yapan askerlerimizin halk otobüsüyle çarşıya gittiği esnada canlı bombanın patlatılarak 15 kahramanımızın şehit 54 kahramanımızın gazi olmasına sebep olmuşlardı. Ayın 17'sinde 15 askerimizin şehit olduğu durakta şehitlerimizi dualarla anacağız. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Yine orada gazı olmuş gazi arkadaşlar ve yine şehitlerimizin anne ve babaları ayın 17'sinde Kayseri'de olacaklar. Görüşmelerimiz devam ediyor. Pandemi kuralları çerçevesi içerisinde şehitlerimizi unutmayacağız. Şehitlerimizin katillerinin cezalandırılması için elimizden ne geliyorsa yardımcı olmaya çalışacağız. 17 Aralık'ta şehit aileleri ve gaziler olarak Erciyes Üniversitesi sınırları içerisindeki 'Şehitler Durağı'nda olup şehitlerimizi anacağız" dedi.

"Canımızı yakanların canının yanmasını istiyoruz"

Olayı gerçekleştirenlerin hak ettikleri cezaları almalarını istediklerini vurgulayan Başkan Yavuz; "Biz; o durakta askerlerimizin şehit olmasına sebep olan her kimse yakalanarak hak ettiği cezalara çarptırılmasını istiyoruz. Orada 15 tane canımız gitti, 54 tane de askerimiz gazi oldu. Askerimize, polisimize kim kast ediyorsa yakalanıp hak ettikleri cezaların verilmesini istiyoruz. Yakalanan terör örgütü mensuplarının kimisi tahliye oldu, kimisinin davaları devam ediyor. Biz bu davaları sonuna kadar takip edip hak ettikleri cezaların verilmesi konusunda şehit aileleri ve gaziler olarak her zaman devletimizin yanında olacağız. Şehit aileleri ve gaziler olarak her zaman şunu söylüyoruz; devletimizin birlik ve beraberliğine kast eden, askerimize, polisimize kurşun sıkan, vatandaşlarımızı huzursuz eden herkimse idam edilmesini istiyoruz. Canımızı yakanların canının yakılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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