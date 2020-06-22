Son dakika haberleri: Başkan Yalçınkaya çalışmaları yerinde denetledi
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Son dakika haberleri: Başkan Yalçınkaya çalışmaları yerinde denetledi

Son dakika gelişmesine göre Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yağmur suyu ve içme suyu ile yol yapım çalışmalarını yerinde denetledi.

Son dakika haberleri: Başkan Yalçınkaya çalışmaları yerinde denetledi
22.06.2020 18:37 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:40

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yağmur suyu ve içme suyu ile yol yapım çalışmalarını yerinde denetledi.

Gelecek nesillere daha güzel bir Akçakale bırakmak için alt ve üst yapı düzenlemelerini hayata geçirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yıllardan beri Akçakale'nin en büyük sorunu olan Akçakale - Şanlıurfa yolu, içme suyu ve yağmur suyu çilesini sona erdirmek için hayata geçirdiklerini söyledi. Sürdürülen çalışmalar nedeniyle yaşanan sıkıntılar, yakın zamanda projenin tamamlanmasıyla son bulacağını belirten Yalçınkaya, vatandaşlara çalışmalar nedeniyle gösterdikleri anlayış ve sabırdan dolayı teşekkür etti.

İçme suyu ve drenaj sorununu kökten hal ediyoruz

Başkan Yalçınkaya çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Akçakale'nin geleceğini değiştirmek, burayı köyden bir şehir ve Türkiye'nin yıldız bir ilçe yapmak için yollardayız. Bütün gayretimizi ortaya koyuyoruz. Kuruluşundan bu güne kadar maalesef Akçakale - Şanlıurfa yolu sorunlu ve o sorunu çözmek için burada şantiye çalışmaları devam ediyor. Önce yağmur suyunu, arkasından da içme suyunu halledeceğiz. İkisini bir arada bu yol güzergahında döşemeye devam ediyoruz. Yağmur suyu geçmişte çok büyük sıkıntılara neden oldu. İnşallah bir daha o sıkıntıları yaşamayacağız. İçme suyunda da geçmişte asbest borular konulmuş. Asbest boruları söktük çünkü kanserojen maddeler taşıyor. Dünyanın en iyi borularını şu anda burada kullanıyoruz. Tahmin ediyorum ki önümüzdeki yüz yıl daha burada içme suyu ve drenaj sorununu olmayacaktır. Arkasından da asfaltını yapıp burayı da 12 Kilometrelik bir prestij caddesi haline getiriyoruz. İçinde ağaçları, çiçekleri, parke taşları, aydınlatması ve düzenli yapısıyla mükemmel bir şehir haline gelecek. İnşallah bu yaz döneminde bu işi bitirip Akçakale'nin hizmetine sunacağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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