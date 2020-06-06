Son dakika haberleri... Başkan Yalçın koyun kırkma etkinliğine katıldı
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Son dakika haberleri... Başkan Yalçın koyun kırkma etkinliğine katıldı

Son dakika güncel haberi: Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, koyun kırkma ve yıkama etkinliğine katıldı.

Son dakika haberleri... Başkan Yalçın koyun kırkma etkinliğine katıldı
06.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:07

Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, koyun kırkma ve yıkama etkinliğine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başakpınar Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, küçükbaş hayvan üreticilerine yönelik Talas Belediyesi tarafından sağlanan koyun kırkma makinesi tanıtıldı.

Tanıtımın ardından kırkılan koyunlar mobil banyoda yıkandı. Programda ayrıca kompost gübre dağıtım makinesi de tanıtıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, etkinlikte yaptığı konuşmada, göreve geldiği günden itibaren tarım ve hayvancılığa destek vermeye çalıştıklarını belirtti.

Talas İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ürker de Başkan Yalçın'a çiftçiye hizmetinden dolayı teşekkür ederek, belediye ile birlikte üreticilere desteği sürdüreceklerini aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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