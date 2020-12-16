Son dakika haberleri: Başkan Yalçın'dan 17 Aralık şehitleri mesajı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: Başkan Yalçın'dan 17 Aralık şehitleri mesajı

16.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:16
Son dakika haberleri: Başkan Yalçın'dan 17 Aralık şehitleri mesajı

Son dakika haberine göre Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 17 Aralık 2016'da gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olan askerlerimizi rahmet ve minnetle andı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 17 Aralık 2016'da gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olan askerlerimizi rahmet ve minnetle andı.

17 Aralık saldırısının 4. yıldönümünde bir mesaj yayımlayan Başkan Yalçın, vatanın bölme isteğinde olanların heveslerinin kursağında kalacağına dikkat çekerek, "Bu millet büyük millettir. Kalleşçe saldırılarla bölünüp parçalanacak bir millet değildir. 17 Aralık 2016'daki saldırıda 15 askerimizi şehit edenler ve işbirlikçileri hak ettikleri cezayı alacaktır. Bu hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anarken gazilerimize de hayırlı uzun ömürler diliyorum. Vatan onlara minnettardır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Başkan Yavuz: '17 Aralık şehitlerini unutmayacağız, unutturmayacağız'
Son dakika haberleri | Başkan Yavuz: "17 Aralık şehitlerini unutmayacağız, unutturmayacağız"
Başkan Yalçın'dan 'İnsan Hakları' mesajı
Başkan Yalçın'dan 'İnsan Hakları' mesajı
Son dakika haberleri | Başkan Yalçın, 'Yatırımlar yılı bizi bekliyor'
Son dakika haberleri | Başkan Yalçın, "Yatırımlar yılı bizi bekliyor"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Varank Meral Danış Beştaş
Magazin Gülben Ergen Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Haluk Bilginer
Spor Ersun Yanal Ali Palabıyık Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Çocuk Samsun Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Başkan Yalçın'dan 17 Aralık şehitleri mesajı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 16:19:01. #1.14#
title