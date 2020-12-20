Son dakika haberleri | Başkan Vidinlioğlu, denetim yapan polis ve jandarma noktalarını ziyaret etti
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Son dakika haberleri | Başkan Vidinlioğlu, denetim yapan polis ve jandarma noktalarını ziyaret etti

20.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:27
Son dakika haberleri | Başkan Vidinlioğlu, denetim yapan polis ve jandarma noktalarını ziyaret etti

Son dakika gündem haberi... Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ve jandarma noktalarını ziyaret ederek ekiplerle bir süre sohbet etti.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ve jandarma noktalarını ziyaret ederek ekiplerle bir süre sohbet etti.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, tüm Türkiye'de olduğu gibi hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Kastamonu'da denetimde bulunan polis ve jandarma noktalarını ziyaret etti. Ziyarette polis ve jandarma ekipleriyle bir süre sohbet eden Başkan Vidinlioğlu, ayrıca ekiplere çeşitli hediyeler vererek bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Başkan Vidinlioğlu, "Polis kontrol noktalarını ziyaret ederek büyük bir özveriyle görevlerini yapan polislerimizle bir araya geldik ve görevlerinde kolaylıklar diledik" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Kastamonu'da vatandaşların kısıtlamaya büyük bir titizlikle uyduğunu gördüğünü söyleyen Başkan Vidinlioğlu, "Halkımızın bu zorlu günlerde mağdur olmaması için büyük bir özveriyle çalışan kamu kurum ve kuruluşlarının personellerini yalnız bırakmadık" dedi.

"Ekiplerimize teşekkürlerimizi sunduk"

Polis ve jandarma noktalarını ziyaret eden Başkan Vidinlioğlu. "Trafik Jandarma ekiplerimiz ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerimiz ülkemizi etkisi altına alan pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımız gibi fedakarca görevlerini yerine getiriyorlar. Bizde görev yapan ekiplerimizi ziyaret ederek kendileriyle sohbet ettik. Kolluk kuvvetlerimize fedakarca çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte bu sıkıntıyı aşacağız. Yeter ki maske, mesafe ve hijyen kuralından asla taviz vermeyelim" dedi. - KASTAMONU

Son dakika haberleri | Başkan Vidinlioğlu, denetim yapan polis ve jandarma noktalarını ziyaret etti
Son dakika haberleri | Başkan Vidinlioğlu, denetim yapan polis ve jandarma noktalarını ziyaret etti
Son dakika haberleri | Başkan Vidinlioğlu, denetim yapan polis ve jandarma noktalarını ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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