Son dakika haberleri... Başkan Vidinlioğlu: "40 milyon TL'nin üzerinde altyapıya yatırım yaptık"

KASTAMONU (İHA) - Saraçlar Mahallesi'nde vatandaşlar ve esnafla bir araya gelen Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, "40 milyon TL'nin üzerinde altyapıya yatırım yaptık" dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Başkan Yardımcıları Mehmet Yurt, Necdet Karahasanoğlu ve Hamdi Öz ile birlikte İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaret ve incelemenin ardından Saraçlar Mahalle Muhtarı Ali İhsan Yapan ile fikir alışverişinde bulunan Başkan Vidinlioğlu, ardından 1 Nolu Aile Sağlık Merkezi, Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ceritoğlu İlkokulu ile Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. İdareciler, öğretmenler ve öğrenciler ile bir süre sohbet eden Vidinlioğlu, kendisine yöneltilen soruları cevapladı ve talepleri de not aldı.

Eğitim camiasının şehrin gelişimine ciddi katkı sağladığını ve sağlamaya devam edeceğine yürekten inandığını söyleyen Başkan Vidinlioğlu, "Kıymetli eğitimcilerimiz ile bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Sizlerin fikirleri bizler için önemli. Kastamonu Belediyesi olarak şehrimizin her noktasında varız. Tüm gücümüzle eksiklikleri gidermek adına ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Ortak akıl ve yakaladığımız birliktelikle şehrimize yakışır işler yapmak adına mücadele ediyoruz. İnşallah bu birliktelikle hedeflere ulaşacağız" dedi.

Altyapıyla ilgili gelen bir soruyu da cevaplayan Başkan Vidinlioğlu, "Maalesef şehirlerin alt yapıları çok görünmediği için yatırım yapılma noktasında geri kalıyor. Ben öyle yapmıyorum. Kastamonu halkının yapılanı bildiğinden ve bileceğinden şüphem yok. Alt yapı şehrin atardamarıdır. Bugüne kadar 40 milyon TL'nin üzerinde alt yapıya yatırım yaptık. İnşallah şehrin alt yapıdaki tüm eksikliğini ilgili bakanlığımız ile ortak yürüteceğimiz bir çalışmayla gidereceğiz. Bu doğrultuda attığımız adımlar var. Ciddi bir bütçeye ihtiyaç var. Olumlu cevap gelir ise Kastamonu adına hayati bir çalışmayı başlatmış olacağız" dedi. - KASTAMONU