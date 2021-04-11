Son dakika haberleri... Başkan Süer'den finale kalan Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısı
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Son dakika haberleri... Başkan Süer'den finale kalan Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Başkan Süer'den finale kalan Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısı

Gelen son dakika haberlerine göre Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" fotoğraf yarışmasında finale kalan Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı için destek istedi.

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Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" fotoğraf yarışmasında finale kalan Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı için destek istedi.

NASA'nın başlattığı yarışmada 32 fotoğraf arasından finale yükselmeyi başaran Van Gölü fotoğrafının birinci olması için kamuoyuna çağrıda bulunan Başkan Süer, tüm Türkiye'den destek istedi. Süer, "Yarışmada onlarca görsel arasında Van'dan bir fotoğrafın olması, onlarca adayı geride bırakarak finale kadar yükselmesi dünyanın gözünü bölgemize çevirecek.

Finalin kazananı Van Gölü olmalıdır. Bu sonucun özelde bölgemize, genelde ülkemize çok güzel geri dönüşleri olacağını düşünüyorum.

600 bin yıllık kadim geçmişiyle şehrin ortasında adeta bir nazar boncuğu gibi duran Van Gölü'nün dünya çapında bilinmesi; ekolojik sistemin sürekliliği ve korunması için farkındalık oluşturması bakımından da çok önemli. Van Gölümüzün birinci olması ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin turizmine katkı sağlayacak. Van Gölü; sahip çıkmamız gereken çok kıymetli bir varlığımız, ilimizin en güçlü marka değeri. Adım adım ilerlediğimiz finalin kazananı Van Gölü olacak. Hemşehrilerimizin öncülüğünde, tüm Türkiye'yi Van Gölü ne oy vermeye davet ediyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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