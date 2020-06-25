Son dakika haberleri... Başkan Şayir, SEDAŞ'ın çalışmalarını inceledi
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Son dakika haberleri... Başkan Şayir, SEDAŞ'ın çalışmalarını inceledi

Son dakika yaşam haberi: Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, enerji dağıtım şirketi tarafından tarafından ilçede yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Son dakika haberleri... Başkan Şayir, SEDAŞ'ın çalışmalarını inceledi
25.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:18

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, enerji dağıtım şirketi tarafından tarafından ilçede yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, pandemi sürecinin ardından çalışmalarına hız verdi. Başkan Şayir, ilçede belediye hizmetlerinin yanı sıra diğer kurumlar gaz dağıtım şirketi, elektrik dağıtım şirketi ve İSU'nun çalışmalarını da yakından takip ediyor. İlçede öncelikli sorunların giderilmesi için kurumlarla koordineli çalışmaya önem veren Başkan Şayir, ilçedeki çalışmalarını incelemek ve takip etmek için önceki gün enerji dağıtım şirketi yetkilileri ile sahaya inerek yapılacak çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulundu. Dağıtım şirketi yetkilileri ile Tavşancıl Mahallesi Mehmet Günel Caddesi'nde elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmalarını inceleyen Başkan Şayir, yetkililerden bilgiler aldı.

Çalışmalar ile ilgili konuşan Şayir, "Amacımız Dilovası'nın her alanda gelişmesidir. Elektrik, su, doğalgaz 'Bizim işimiz değil' demiyor, hizmette sınır tanımıyoruz. Halkımızın ihtiyacı olan her hizmeti görev kabul ediyoruz. Yükselen Şehir Dilovası için kurumlarla koordineli çalışmaya önem veriyoruz. İnşallah bu koordineli çalışma ile Yeni Dilovası'nı hep birlikte oluşturacağız" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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