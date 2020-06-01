Son dakika haberleri! Başkan Saygılı, esnafı ziyaret etti
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Son dakika haberleri! Başkan Saygılı, esnafı ziyaret etti

Son dakika güncel haberi... Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme sürecinde yeniden açılan iş yerlerini ziyaret etti.

Son dakika haberleri! Başkan Saygılı, esnafı ziyaret etti
01.06.2020 13:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:22

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme sürecinde yeniden açılan iş yerlerini ziyaret etti.

Saygılı, yeniden hizmet vermeye başlayan restoran, kafe, çay ocağı ve kıraathaneleri ziyaret ederek, esnaflara hayırlı işler diledi.

Salgın sürecinde iş yeri kapalı olan esnafa çeşitli şekillerde destek olmaya çalıştıklarını anlatan Saygılı, "Esnaflarımızın iş yerlerini açıldıkları ilk gün dezenfekte etmeye başladık. İlerleyen periyotta da düzenli olarak dezenfekte edeceğiz. Tedbirlere sıkı sıkıya bağlı olursak inşallah zorlu süreci atlatacağız." diye konuştu.

Esnaflar da Başkan Saygılı'ya destek ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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