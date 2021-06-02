Son dakika haberleri! Başkan Sadıkoğlu: "Malatya'daki sigortalılık oranı yüzde 38'den 51'e yükseldi"
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Son dakika haberleri! Başkan Sadıkoğlu: "Malatya'daki sigortalılık oranı yüzde 38'den 51'e yükseldi"

Son dakika haberleri! Başkan Sadıkoğlu: 'Malatya'daki sigortalılık oranı yüzde 38'den 51'e yükseldi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre Sigorta Haftası etkinlikleri kapsamında konuşan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Elazığ merkezli depremde büyük zarar gören Malatya'da deprem sigortası yaptıranların sayısının yüzde 38'den yüzde 51'e yükseldiğini söyledi.

Sigorta Haftası etkinlikleri kapsamında konuşan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Elazığ merkezli depremde büyük zarar gören Malatya'da deprem sigortası yaptıranların sayısının yüzde 38'den yüzde 51'e yükseldiğini söyledi.

31 Mayıs-4 Haziran Sigorta Haftası dolayısıyla Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Sigortacılık Meslek Komitesi tarafından MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'na ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Serap Taşçı, Komite Başkan Yardımcısı Hakan Doğan, MTSO Meclis ve Meclis Divan Üyesi Mehmet Ayhan Altunok ve MTSO Meclis Üyesi Ömer Taş yer aldı.

"Gelişmiş ülkelerdeki sigortalılık seviyesini yakalamak için gayret gösteriyoruz"

Ziyarette konuşan Başkan Sadıkoğlu, sigortaya verilen önemin ülkelerin gelişmişlik seviyesine paralel olduğuna vurgulayıp, "Sigorta firmaları dünyanın gelişmiş ekonomilerinde lokomotif rol üstlenmekte ve bu ekonomilerdeki en dinamik sektörlerden biri olarak karşımıza çıkmakta. Günümüz modern toplumlarına baktığımızda sigorta olgusunun yerleşmiş ve ekonominin önemli bir parçası durumuna gelmiş olduğunu görüyoruz. Ancak gelişmekte olan ülkelerde sigorta sektörü maalesef bu ülkeleri oldukça geriden takip ediyor. Bu sınıfta olan ülkemiz henüz sigortacılık alanında istenilen seviyede olmasa da gelişmiş ülkelerdeki sigortalılık seviyesi ve sistemini yakalamak için gayret gösteriyor. Ayrıca Türkiye, özellikle son yıllarda gelişen ekonomisiyle küresel sigorta sektörünün önemli yatırım alanlarından biri olmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

"Malatya, sigortalılık oranında Türkiye ortalamasının altında"

Kimi zaman bir lüks olarak görülen sigortanın öneminin afet ve kazaların ardından görüldüğünü belirten Başkan Sadıkoğlu, Bunun en büyük örneklerinden birini geçtiğimiz yıl şehrimizde yaşadık. Elazığ merkezli depremde büyük zarar gören Malatya'da deprem sigortası yaptıranların sayısı depremin ardından yüzde 13 oranında artış gösterdi. Malatya'daki sigortalılık oranı yüzde 38'den yüzde 51'ye yükseldi. Ancak bu oran yeterli değil. Türkiye'nin sigortalılık oranı Yüzde 56. Halen daha Malatya Türkiye ortalamasının altında" dedi.

"Amacımız farkındalık oluşturmak"

Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Serap Taşçı da Başkan Sadıkoğlu'na kabulleri için teşekkür ederek, "Her yıl kutladığımız Sigorta Haftasını bu yıl 31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında kutluyoruz. Haftanın amacı sigorta konusunda farkındalık oluşturup, toplumun daha da bilinçlenmesini sağlamaktır. Bu konuda, sigortanın önemini anlatan görsel çalışmalar hazırlayarak şehrimizin farklı yerlerinde bulunan billboardlarda yer almasını sağladık. Hafta boyu yaptığımız ve yapacağımız faaliyetlerde bizlere her daim destek olan Oğuzhan başkanımıza da teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm meslektaşlarımın haftasını kutluyorum" diye konuştu. - MALATYA

Son dakika haberleri! Başkan Sadıkoğlu: 'Malatya'daki sigortalılık oranı yüzde 38'den 51'e yükseldi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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