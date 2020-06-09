Son dakika haberleri | Başkan Öztürk'ten encümen üyelerine teşekkür
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Son dakika haberleri | Başkan Öztürk'ten encümen üyelerine teşekkür

Gelen son dakika haberine göre Yahyalı Belediyesi'nde 31 Mart 2019 yerel seçimlerden bu yana Encümen Üyesi olarak görev yapan meclis üyelerine teşekkür plaketi verildi.

Son dakika haberleri | Başkan Öztürk'ten encümen üyelerine teşekkür
09.06.2020 14:54 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:11

Yahyalı Belediyesi'nde 31 Mart 2019 yerel seçimlerden bu yana Encümen Üyesi olarak görev yapan meclis üyelerine teşekkür plaketi verildi.

Başkan Esat Öztürk 'ün makamında yapılan encümen toplantısının bitiminde görev süreleri dolan Adnan Culha ve Hüseyin Yeniçeri' ye plaketleri yeni encümen üyeleri Cihat Büber ve Sami Üstündağ tarafından verildi.

Plaket takdiminde konuşan Başkan Esat Öztürk; " Vefanın insanlarda olduğu gibi, kurumlarda da olması gerekiyor. Bizim belediye olarak, görev süresi sona eren encümen üyelerimize teşekkür plaketi verme geleneğimiz var. Önceki dönemlerde görev yapmış encümen üyelerimize de plaket vermiştik. 2019 yerel seçimlerinden bugüne kadar encümen üyesi olarak görev yapan Adnan Culha ve Hüseyin Yeniçeri'ye teşekkür ediyorum. Görev yaptıkları 13.5 ay boyunca aldığımız kararlarda imzaları var. Kendilerinin ilçemize emekleri var, hizmetleri var. Bugün onlara teşekkür plaketi vermek için bir araya geldik. Rabbim sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde nice güzel çalışmalara imza attırsın. Encümen, belediye meclisinde sonra gelen ilçenin karar organı diyebiliriz. Rabbim hayırlı kararlar alacağımız günleri bizlere nasip etsin. Bu vesileyle yeni Encümen Üyelerimiz Cihat Büber ve Sami Üstündağ 'a da hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

Konuşmasında ilçedeki Pandemi sürecine de değinen Başkan Öztürk; " İlçede Pandemi sürecini iyi yönettiğimiz kanaatindeyim. İl olarak, ülke olarak bu süreci iyi yönettik. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu süreçte vefat edenlere Allah'tan rahmet, hasta olanlara da acil şifalar dilerim." diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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