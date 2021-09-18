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Son dakika haberleri! Başkan Örki; "Şehit ve gazilerimizin gönlümüzdeki yeri en yüksek mertebedir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri! Başkan Örki;

Son dakika habere göre Her yıl 19 Eylül'de kutlanan Gaziler Günü ile ilgili olarak Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki bir mesaj yayımyalayan Başkan Örki, "Vatan topraklarımızı canı pahasına koruyan tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyoruz" dedi.

Her yıl 19 Eylül'de kutlanan Gaziler Günü ile ilgili olarak Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki bir mesaj yayımyalayan Başkan Örki, "Vatan topraklarımızı canı pahasına koruyan tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyoruz" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'e 1921 yılında Mareşallik rütbesi ile gazilik unvanının verildiği gün olması nedeniyle her 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanıyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 19 Eylül Gaziler Günü ile ilgili olarak yayımladığı yazılı mesajında, "Bu vatan için canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimizin gönlümüzdeki yeri daima en yüksek mertebedir" dedi. "Türk Milleti tarihi boyunca büyük ve zorlu mücadelelerin ardından şanlı zaferlere imza atmış, ay yıldızlı al bayrağımız ilelebet göklerdeki yerini almıştır" diyen Başkan Örki, mesajında şu görüşlere yer verdi; "Canını vatan, millet, bayrak uğruna hiçe sayan nice şehit ve gazilerimizin onurlu mücadelesi sonunda vatan topraklarımızda huzurla yaşamaktayız. Kahraman Türk Evlatları dün olduğu gibi bugün de, vatanının bölünmez bütünlüğünü korumak için canlarını feda etmekten çekinmemektedir. En yakın örneğini 2016 yılındaki hain darbe girişiminde gördük. Kanlı hain 15 Temmuz gecesini, aydınlık sabaha kavuşturan, devletine, milletinin bağımsızlığına, bütünlüğüne kasteden düşmanlarla kahramanca mücadele eden şehit ve gazilerimize de çok şey borçluyuz. Bu millet gazi bir millettir. Devleti, milleti, vatanı uğruna gerektiğinde yine yeniden Şehit ve Gazi vermekten kaçınmayacak Türk Milleti, şehit ve gazilerinin anısını her zaman saygıyla taze tutmasını bilecektir. Bu düşüncelerle, vatan topraklarımızı canı pahasına koruyan tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvanı verilişinin yıl dönümünü ve tüm gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyor, minnet ve şükranlarımı sunuyorum." - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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