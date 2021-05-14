Başkan, önlük giyip Sevgi Evleri'ndeki çocuklar için mutfakta tatlı yaptı
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Başkan, önlük giyip Sevgi Evleri'ndeki çocuklar için mutfakta tatlı yaptı

İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Haberler | Yaşam

Başkan, önlük giyip Sevgi Evleri'ndeki çocuklar için mutfakta tatlı yaptı Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Tekirdağ İl Müdürlüğünün Süleymanpaşa'daki Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için bayram tatlısı hazırladı.

Başkan, önlük giyip Sevgi Evleri'ndeki çocuklar için mutfakta tatlı yaptı

TEKİRDAĞ - Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Tekirdağ İl Müdürlüğünün Süleymanpaşa'daki Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için bayram tatlısı hazırladı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Ramazan Bayramı'nda Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar unutulmadı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, bizzat önlük giyip Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi mutfağına girerek Sevgi Evleri'nde kalan yaklaşık 100 çocuk için çiğbörek ve tatlı hazırladı.

Konuyla ilgili olarak konuşan Başkan Yüksel, "Bu bayram bir araya gelemediğimiz yavrularımıza, gönüllerinde bayramın neşesini ve mutluluğunu yaşatmak için bir sürpriz hazırladık. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün Süleymanpaşamız'daki sevgi evlerinde kalan kıymetli çocuklarımıza bayram tatlısı yaptık. Bayramın tadını onlarla paylaşmaktan büyük mutluluk duyduk" diye konuştu.

Öte yandan, her bayram olduğu gibi bu bayram da ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık giysi desteğinde bulunduklarını ifade eden Yüksel, "Bayram, paylaşarak bayram olur. Bu inanç ve anlayışla, her bayram olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nda da 2 bin 500 ailemizden gelen talepler üzerine 5 bin 50 çocuğumuzu giydirdik. Bu konuda hassasiyet gösteren, hayırsever Süleymanpaşalı hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Tüm evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, mübarek bayramlarını kutluyorum" dedi.

Başkan, önlük giyip Sevgi Evleri'ndeki çocuklar için mutfakta tatlı yaptı
Başkan, önlük giyip Sevgi Evleri'ndeki çocuklar için mutfakta tatlı yaptı
Başkan, önlük giyip Sevgi Evleri'ndeki çocuklar için mutfakta tatlı yaptı
Başkan, önlük giyip Sevgi Evleri'ndeki çocuklar için mutfakta tatlı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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