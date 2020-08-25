Son dakika haberleri! Başkan Oktay, İçmeler ziyaretinde İngiltere uyarısında bulundu
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Son dakika haberleri! Başkan Oktay, İçmeler ziyaretinde İngiltere uyarısında bulundu

Gelen son dakika haberine göre Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı ve meclis üyeleri İçmeler'i ziyaret etti.

Son dakika haberleri! Başkan Oktay, İçmeler ziyaretinde İngiltere uyarısında bulundu
25.08.2020 17:01 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:06

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı ve meclis üyeleri İçmeler'i ziyaret etti. Tüm gün süren ziyarette çalmadık kapı bırakılmadı. Esnafı uyaran Başkan Oktay, İngiltere'nin yüz binde 20 vaka sınırını aşan ülkeleri karantina listesini aldığını hatırlattı.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP İlçe Başkanı Zekican Balcı ve meclis üyelerinin katıldığı ziyarette esnaf, vatandaşlar ve kooperatif yöneticileri ve turistlerle görüşüldü. Sabah 09.30'da başlayıp 19.00'da sona eren ziyaretlerin ana gündem konusu pandemiydi.

"Tedbirler üst seviyede olmalı"

Korona virüs vakalarının tüm Türkiye'de yükselişe geçtiğini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kurallara uyulması gerekliliğini bir kez daha hatırlattı. Oktay, "Gittiğim her yerde, yaptığım tüm görüşmelerde bunu söylüyorum; maske, mesafe ve temizlik. Bireysel tedbirlerimizi üst seviyede tutarak bu salgınla başa çıkabiliriz. Eğer maske takmazsak, mesafeye dikkat etmezsek ve temizliğe önem göstermezsek hem kendimiz hem de çevremiz için virüse davetiye çıkartıyoruz demektir. Bunun önemini kavramamız gerek" ifadesini kullandı.

"İngiltere için kritik durum"

Esnafa da uyarılarda bulunan Oktay, "Bizim en büyük pazarımız İngiltere ve Rusya. İki ülkeden turist gelmesiyle ekonomik anlamda canlılık da başladı. Ancak her şeyden önce sağlık geliyor. Buna hem siz dikkat etmeli hem de müşterilerinizin uymasını sağlamalısınız" ifadesini kullandı. İngiltere'nin vaka oranı yüz binde 20'yi aşan ülkeleri karantina listesine aldığını söyleyen Oktay, "Bu ülkelere seyahat edenler İngiltere'ye döndüğünde 14 gün izolasyonda kalmak zorunda. Fransa, İspanya, en son Hırvatistan bu listede. Biz de kritik noktaya doğru yaklaşıyoruz, eğer aşarsak İngiltere'den kimse gelmez. Hem sağlık hem de ekonomi için kurallara harfiyen uymalıyız" açıklamasını yaptı.

"Vekil dövmecileri dinledi"

CHP Milletvekili Mürsel Alban, korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan ve hala kapalı olan dövmecilerin sorunlarını dinledi. Turizmin yoğun olduğu bölgelerde dövmeci dükkanlarının sayısının fazla olduğunu söyleyen Alban, "Barlar gibi iş yerlerini açamıyor ama kapalı olan yerin kirasını ödemeye devam ediyorlar. Bankadan kredi çekerek kira ödeyenler var. Kuaförler, berberler, restoranlara izin verildi. Dövmecilere de izin verilebilir. Bunu İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'na soracağım. Meclis'te gündeme getireceğim" diye konuştu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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