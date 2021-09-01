Son dakika haberleri | Başkan Kütükcü: "Ülkemizin yatırım ve üretim kararlılığını korumak zorundayız"
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Son dakika haberleri | Başkan Kütükcü: "Ülkemizin yatırım ve üretim kararlılığını korumak zorundayız"

Son dakika haberleri | Başkan Kütükcü: 'Ülkemizin yatırım ve üretim kararlılığını korumak zorundayız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Yılın ikinci çeyreğinde gösterilen yüzde 21.7'lik büyüme performansında yatırımların ve net ihracatın katkısına dikkat çeken Başkan Memiş Kütükcü, "Pandemi koşullarına ve artan maliyetlere rağmen yakaladığımız bu büyüme son derece memnuniyet verici. Büyümeye yatırımların verdiği 5.4 puanlık katkı, net ihracattan gelen 6.9'luk katkı ve makine teçhizat yatırımlarında yaşanan yüzde 35.2'lik artış, ülkemizin yatırım ve üretim kararlılığının en zor şartlar altında dahi devam ettiğini göstermesi açısından çok kıymetli. Bu kararlılığı ve yatırım iştahını mutlaka korumak, geliştirmek zorundayız" dedi.

Türkiye ekonomisinin ve sanayinin büyümesine katkı veren bütün sanayicileri ve çalışanlarını kutlayan Başkan Kütükcü, büyümenin üretime ve ihracata dayalı olmasının geleceğe dair umut verdiğinin de altını çizdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri | Başkan Kütükcü: "Ülkemizin yatırım ve üretim kararlılığını korumak zorundayız" - Haberler Ekonomi
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