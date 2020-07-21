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Son dakika haberleri! Başkan Kesikbaş: "İhracatta ithal girdiyi azaltmak zorundayız"

Son dakika gelişmesine göre Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'nin (YD-ÜFE) ülkede üretimi yapılan ve yurtdışına satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarındaki değişimini anlatan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, maliyet artışları ile birlikte fiyat artışlarının yurt dışı rekabet gücünü...

Son dakika haberleri! Başkan Kesikbaş:
21.07.2020 13:33 | Son Güncelleme: 21.07.2020 13:58

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'nin (YD-ÜFE) ülkede üretimi yapılan ve yurtdışına satışa konu olan ürünlerin üretici fiyatlarındaki değişimini anlatan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, maliyet artışları ile birlikte fiyat artışlarının yurt dışı rekabet gücünü azalttığını belirtti.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi, bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,95, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 4,82 oranında arttı. Konuyla ilgili konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, ihracat mallarının üretim maliyeti artmasında ithal girdinin önemli bir rol oynadığına değindi. Kesikbaş, "Kur artışı ithal girdi fiyatlarının artmasında önemli bir etken. Her zaman hassasiyetle üstünde durduğumuz konuların başına ithal girdinin azaltılması burada karşımıza daha net çıkıyor. İthal girdi payını ne kadar düşük tutarsak kur artışı YD-ÜFE artışını çok az etkiler" dedi.

Sanayinin iki ana sektörüne imalat endeksinin TÜİK verilerine göre yıllık yüzde 14,77 arttığını söyleyen Kesikbaş, "Madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 16,45, imalatta yüzde 14,77 artış olarak gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 13,00, dayanıklı tüketim malında yüzde 22,84, dayanıksız tüketim malında yüzde 15,94 artış, enerjide yüzde 37,01 azalış, sermaye malında yüzde 19,13 artış olarak gerçekleşti. Özellikle sanayimizi ihracat ile geliştirmeye odaklandığımız düşünüldüğünde ihracatçılarımızın yakından takip etmeleri gereken bir tablo söz konusu. Eskişehir'in de lokomotifi olan imalat sanayi ve madencilik alanındaki bu oranlar sektörde üretim yapanların dış ticaret ilişkilerinde daha temkinli hareket edeceklerini gösteriyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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