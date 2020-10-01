Son dakika haberleri | Başkan Kavak'tan itfaiyecilere ziyaret
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Son dakika haberleri | Başkan Kavak'tan itfaiyecilere ziyaret

01.10.2020 16:03 | Son Güncelleme: 01.10.2020 16:06
Son dakika haberleri | Başkan Kavak'tan itfaiyecilere ziyaret

Son dakika gündem haberine göre Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiyecileri ziyaret etti.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiyecileri ziyaret etti.

Kavak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ilçede görev yapan itfaiye birimini ziyaret ederek, birim amiri ve nöbetçi vardiyadaki personelle bir araya geldi.

Kavak, ziyaretinde, yangın, deprem, sel ve acil durumlar gibi zorlu koşullarda büyük bir özveri örneği göstererek fedakarlıkla çalışan itfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftası'nı kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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