Son dakika haberleri: Başkan Işık'tan özel çocuklara ilgi
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Son dakika haberleri: Başkan Işık'tan özel çocuklara ilgi

23.03.2021 14:28 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:54
Son dakika haberleri: Başkan Işık'tan özel çocuklara ilgi

Son dakika gündem haberi: Kütahya Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile faaliyetlerini yürütmekte olan 'Engelleri Sanatla Aşan Özel Bireyler Seramik Kursu' öğrencileri, öğretmenleri Hülya Koca ile birlikte Belediye Başkanı Alım Işık'ı ziyaret etti.

Kütahya Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile faaliyetlerini yürütmekte olan 'Engelleri Sanatla Aşan Özel Bireyler Seramik Kursu' öğrencileri, öğretmenleri Hülya Koca ile birlikte Belediye Başkanı Alım Işık'ı ziyaret etti.

'Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'nde Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, makamında Kütahya Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile faaliyetlerini yürütmekte olan 'Engelleri Sanatla Aşan Özel Bireyler Seramik Kursu' öğrencileri ve öğretmenleri Hülya Koca'yı ağırladı.

Ziyarette öğrencilerle sohbet eden Başkan Işık, öğrencilerden, belediyenin yapmasını istedikleri ne varsa söylemelerini istedi.

Koca ise, Kütahya Belediyesi'nin özel çocuklara verdikleri destekten dolayı Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a teşekkür etti. - KÜTAHYA

Son dakika haberleri: Başkan Işık'tan özel çocuklara ilgi
Son dakika haberleri: Başkan Işık'tan özel çocuklara ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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