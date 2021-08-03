Son dakika! Başkan Gürün, yangın bölgesinde
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Son dakika! Başkan Gürün, yangın bölgesinde

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Haberler | Yerel

Son dakika haberler... Başkan Gürün, yangın bölgesinde Muğla'da 5 noktada çıkan orman yangınlarını yerinde inceleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Başkan Gürün, yangın bölgesinde

MUĞLA - Muğla'da 5 noktada çıkan orman yangınlarını yerinde inceleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, vatandaşların yangını en az hasarla atlatması ve alevlerin doğaya verdiği zararın en aza indirgenmesi için sürekli yangın noktalarında incelemelerde bulundu.

29 Temmuz itibariyle Muğla'nın birçok farklı noktasında çıkan orman yangınları, bölgenin doğasına büyük zarar verirken, yerleşim yerlerini de tehdit altında bıraktı. Özellikle Marmaris'te çıkan ve 12 bin hektar ormanlık alanın yok olmasına neden olan yangınlarda, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar sahada büyük gayret içindeyken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'de yangın bölgelerinin koordinasyonu için yoğun çaba sarf etti.

Marmaris, Köyceğiz, Milas ve Bodrum yangınlarının çıktığı ilk anlarda bu bölgelere giderek incelemelerde bulunan Başkan Gürün, Büyükşehir itfaiye ekiplerinin de her yangına anında müdahale edilmesi talimatını verdi.

Çıkan yangınlar sonucunda Muğla'da birçok ormanlık alan kül olurken Büyükşehir Belediyesi 249 itfaiye ekibi, yaklaşık 100 araç ile alevlere müdahale ediyor. İtfaiye ekipleri yangın alanında söndürme çalışmalarına katılırken bunun yanı sıra yangın alanlarının organizasyonu ve farklı hizmetler için 395 büyükşehir personeli de alevlerin kontrol altına alınması için mücadele ediyor.

Başkan Gürün, tüm bu ekiplerin koordinasyonu için yangının meydana geldiği ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezlerini de ziyaret ediyor. Gürün, burada yangının seyri, alınması gereken önlemler, tahliye karaları, saha personelinin ihtiyaçları, vatandaşlara yapılması gereken yardımlar ile tek tek ilgileniyor.

Son dakika! Başkan Gürün, yangın bölgesinde
Son dakika! Başkan Gürün, yangın bölgesinde
Son dakika! Başkan Gürün, yangın bölgesinde
Son dakika! Başkan Gürün, yangın bölgesinde
Son dakika! Başkan Gürün, yangın bölgesinde
Son dakika! Başkan Gürün, yangın bölgesinde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun

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