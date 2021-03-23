Son dakika haberleri! Başkan Gürün, "Su bakanlığı kurulmalı"
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Son dakika haberleri! Başkan Gürün, "Su bakanlığı kurulmalı"

23.03.2021 15:47 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:52
Son dakika haberleri! Başkan Gürün, 'Su bakanlığı kurulmalı'

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'de düzenlenen 'Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi'ne İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, Mersin, Muğla ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanları katıldı.

İzmir'de düzenlenen 'Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi'ne İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Eskişehir, Hatay, Mersin, Muğla ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanları katıldı.

Türkiye'nin suyla ilgili sorunlarını ve çözümlerini tartışmak, su yönetimi ile ilgili en iyi uygulamaları ve politikaları görüşmek amacıyla bir araya gelen başkanlar, su, kuraklık ve tarım politikalarını açıkladılar. Büyükşehir belediyelerinin su ile ilgili birim uzmanları, bilim insanları, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, çiftçi, sanayici gibi sektörel su kullanıcıları, doğa ve su endüstrisinde yer alan kurumların yer aldığı yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi.

Fuar İzmir'de gerçekleştirilen zirvede iklim değişiklikleri, suyun geleceği, tarımsal sulama, arıtılmış suyun yeniden kullanımı, kayıplar ve enerji maliyetleri ile mücadele, su odaklı kentleşme, yağmur suyu yönetimi ve yeşil alt yapılar gibi konular ele alındı.

"Su bakanlığı kurularak, suyu en önde tutmalıyız"

Zirvenin ülke ve dünyanın geleceği için büyük önem taşıdığını dile getiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Su tüketimi ile ilgili de protokol yapmak ve disipline almak gerekiyor. Vahşi sulama ile suyumuzun yüzde 70'i israf oluyor, çağdaş sulama yöntemlerine geçilmesi lazım" diyen Gürün, "Gri su" denilen kullanılmış suyun tekrar kullanılabilir hale getirilmesinin elzem olduğunu da belirtti.

Gürün, 'Su Bakanlığı' kurularak suyu en üstte tutan ve onu ön plana alan, diğer tüm konuları suyun altında değerlendiren bir sistematiğin oturtulması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Son dakika haberleri! Başkan Gürün, 'Su bakanlığı kurulmalı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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