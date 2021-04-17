Son dakika haberleri! Başkan Gürün, işçilerle yatırım ve projeleri konuştu
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Son dakika haberleri! Başkan Gürün, işçilerle yatırım ve projeleri konuştu

Son dakika haberleri! Başkan Gürün, işçilerle yatırım ve projeleri konuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan şantiyede işçilerle bir araya geldi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan şantiyede işçilerle bir araya geldi. Başkan Gürün, işçilerle sohbet ederken, işçilerin Büyükşehir Belediyesinin yatırımları hakkında fikirlerini dinleyerek Ortaca'da yapılacak yeni projeler için öneriler aldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir dizi incelemelerde bulunan ve yatırımları inceleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Ortaca'da çalışan Büyükşehir Belediyesi işçileriyle bir araya geldi. Başkan Gürün, Ortaca'da Yol Şube, Yeşil Alanlar ve Bakım Onarım şantiyesinde işçilerle sohbet etti. Sohbet esnasında İl geneli ve Ortaca'da yapılan yatırımların yanı sıra yapılması gereken projelerle ilgili işçilerle görüş alışverişinde bulundu. Başkan Gürün, Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanında bulunan hizmetler kapsamında hayata geçirilebilecek projeleri, işçilerden sürekli olarak kendisine iletmelerini istedi.

Ortaca bölgesinde yapılan projeler hakkında da işçilerle görüşen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, çalışanların yaptıkları işlerle ilgili bilgi alırken Ortaca'da bulunan yol, su ve sera atıkları hakkında yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Salgının arttığı şu günlerde herkesin sağlığına daha çok dikkat etmesi gerektiğini belirten Başkan Gürün, "Sizin ve ailenizi sağlığı bizim için çok önemli. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza hizmet etme sorumluluğunda ve gayretindeyiz. Ancak bunu yaparken mutlaka kendinizin ve ailenizin sağlığını da korumalısınız. Bu dönemde bir kat daha fazla dikkatli olmamız gerekiyor" dedi. - MUĞLA

Son dakika haberleri! Başkan Gürün, işçilerle yatırım ve projeleri konuştu
Son dakika haberleri! Başkan Gürün, işçilerle yatırım ve projeleri konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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