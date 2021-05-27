Son dakika haberleri: Başkan Genç'ten Bakan Muş'a "Hayırlı olsun" ziyareti
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Son dakika haberleri: Başkan Genç'ten Bakan Muş'a "Hayırlı olsun" ziyareti

Son dakika haberleri: Başkan Genç'ten Bakan Muş'a 'Hayırlı olsun' ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika gelişmesine göre Trabzon'un Ortahisar ilçe Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Trabzon'un Ortahisar ilçe Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Bakan Muş ile bir süre sohbet eden Başkan Genç, "Yeni görevinizde sizlere ve ekibinize başarılar diliyoruz. Bugüne kadar ülkemize çok değerli hizmetlerde bulundunuz. İnşallah, bundan sonra da ülkemizin ekonomik kalkınmasında çok büyük yeri olan Ticaret Bakanlığı görevinde başarılı çalışmalara imza atacaksınız. Buna yürekten inanıyoruz" dedi.

"Trabzon Limanı ticarette önemli bir rota"

Bakan Muş ile sohbetinde Trabzon Limanı'nın ticaretteki payını artıracak projeler geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Genç, "Salgın sürecinde ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı en yüksek seviyelere çıktı. Bazı aylarda dış ticaret fazlası veriyoruz. Bu üreten Türkiye'nin en büyük göstergesidir. Üreten ve ürettiğini pazarlayan bir Türkiye'nin ekonomik anlamda önü açıktır. Özellikle komşu ülkelerimizle olan ticaretimizin artması bölgesel kalkınmayı beraberinde getirecektir. Bu anlamda Trabzon Limanının Gürcistan, İran, Irak, Azerbaycan, Orta Asya, Rusya ve Balkan ülkeleriyle yapılan ticaretin en önemli rotalarından bir tanesi olması hepimizin ortak arzusudur. Bu minvalde projeler geliştirilmesini oldukça önemsiyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise dile getirilen konuları yakından takip edeceğini belirterek ziyaretten dolayı Başkan Genç ile beraberindeki AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Selahaddin Çebi'ye teşekkürlerini iletti. Ziyaret karşılıklı hediyelerin sunulmasından sonra sona erdi. - TRABZON

Son dakika haberleri: Başkan Genç'ten Bakan Muş'a 'Hayırlı olsun' ziyareti
Son dakika haberleri: Başkan Genç'ten Bakan Muş'a 'Hayırlı olsun' ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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