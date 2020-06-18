Son dakika haberleri... Başkan Ergin'den sosyal medyadaki "Koronavirüs" paylaşımlarına sert tepki
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Son dakika haberleri... Başkan Ergin'den sosyal medyadaki "Koronavirüs" paylaşımlarına sert tepki

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin son günlerde Ayvalık'ta koronavirüs vakalarının arttığı konusunda sosyal medyada çıkan asılsız haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Olumsuz yayınlar halkın psikolojisini bozduğu gibi olağan hayat akışını da sekteye...

Son dakika haberleri... Başkan Ergin'den sosyal medyadaki
18.06.2020 19:42 | Son Güncelleme: 18.06.2020 19:46

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin son günlerde Ayvalık'ta koronavirüs vakalarının arttığı konusunda sosyal medyada çıkan asılsız haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Olumsuz yayınlar halkın psikolojisini bozduğu gibi olağan hayat akışını da sekteye uğratıyor" dedi.

Aralık ayında Çin'de başlayan koronavirüs tehlikesinin tüm dünyada yayılmasıyla binlerce insan yaşamını kaybederken ülkemizde de beş bin insan yaşama veda etti. Balıkesir'in zeytini, zeytinyağı, denizi ve doğal güzellikleriyle dünyaca ünlü ilçesi Ayvalık'ta pandemi tedbirlerini en ciddi uygulayan ve denetleyen Ayvalık Belediyesi sürecin sıfır vaka ile atlatılmasını sağladı. Hastalığın çıkış yaptığı dönemlerde sosyal mesafe kuralları ve maske takma konusunda Ayvalıklı vatandaşların sıklıkla uyarıldığını hatırlatan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin son günlerde Ayvalık'ta koronavirüs vakalarının arttığı konusunda sosyal medyada çıkan asılsız yayınlara tepki gösterdi.

Başkan Ergin Pandemi sürecinde gerçeği yansıtmayan abartılmış vaka sayılarını sosyal medya üzerinden yayımlamanın toplumun psikolojisini bozduğunu söyledi. Gerçek olmaya yayınların ayrıca olağan hayat akışını da olumsuz etkilediğini vurgulayan Başkan Ergin, "Bu gibi gerçeği yansıtmayan yayınlar halkımızı da panik haline sürüklemektedir. Resmi kurumlardan açıklanmayan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Covid-19'dan korunmanın yolu gerçek olmayan sayıları paylaşmak yerine sık sık uymamız gereken tedbir kurallarını paylaşmaktır herkesin sosyal mesafeye maske takmaya özen göstermesi tüm bu gerçek dışı haberlerden daha önemlidir" dedi.

Öte yandan Ayvalık Belediyesi Belediye Zabıta ekipleri, pazaryerlerinde ve çarşı girişinde vatandaşları önlemlere uymaları konusunu hatırlatarak ücretsiz maske dağıttı. Maske takmayan vatandaşlara maske takılmaması ve sosyal mesafeye uyulmaması durumunda para ceza ile karşı karşıya kalacakları hatırlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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