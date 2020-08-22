Son dakika haberleri | Başkan Demir: "Yaralar sarılacak"
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Son dakika haberleri | Başkan Demir: "Yaralar sarılacak"

Son dakika gelişmesine göre Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sabaha karşı etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel felaketinin meydana geldiği Çarşamba ilçesinde incelemelerde bulundu.

Son dakika haberleri | Başkan Demir:
22.08.2020 14:55 | Son Güncelleme: 22.08.2020 15:00

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sabaha karşı etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel felaketinin meydana geldiği Çarşamba ilçesinde incelemelerde bulundu.

Samsun'un Çarşamba, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile birlikte sel bölgesinde incelemelerde bulundu. Başkan Demir, "Vatandaşlarımızın yanındayız. Yaralar sarılacak" dedi.

"Büyük geçmiş olsun"

Sağanak yağmur başladığı ilk andan itibaren hem ilçe belediyesi hem de Büyükşehir olarak sahada olduklarını ifade eden Başkan Mustafa Demir, "Salıpazarı, Çarşamba ve Terme bölgesi ciddi bir yağış aldı. Geçen sene de bildiğiniz gibi Salıpazarı'nda ciddi bir afet olmuştu, kayıplarımız olmuştu. Yaralarını sardık. Hem itfaiye ekiplerimiz hem AFAD bu konuya çok hazırlıklı. Bu bölgede hatlar yetersiz. Bu dönem içerisinde Çarşamba'nın bütün içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, şebeke suyu bundan daha büyük ölçekli yağmurlara da yeterli olacak şekilde yapılacak. Büyük geçmiş olsun. Yerinde inceleyip görüyoruz. Bu bölgede alt yapıyı tamamladığımızda Allah'ın izniyle bu problemlerle karşılaşmayacağız. Vatandaşlarımızın hasarları var. Hem Büyükşehir hem ilçe belediyesi hem de AFAD vatandaşlarımızın yaralarını saracak. Elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Hepimize tekrar geçmiş olsun" diye konuştu. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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