Son dakika haberleri: Başkan Çolakbayrakdar, "Mahallelerin kadim sorunlarını kentsel dönüşümle çözüyoruz"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Başkan Çolakbayrakdar, "Mahallelerin kadim sorunlarını kentsel dönüşümle çözüyoruz"

23.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 23.11.2020 01:03
Son dakika haberleri: Başkan Çolakbayrakdar,

Son dakika gelişmesine göre Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mahallelerin kadim sorunlarını, kentsel dönüşümle birer birer çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mahallelerin kadim sorunlarını, kentsel dönüşümle birer birer çözüme kavuşturduklarını söyledi.

Uğurevler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanına giderek, çalışmaları inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, sosyal odaklı projeler ürettiklerine dikkat çekti. Kentsel dönüşümle mutlu ve huzurlu yuvalar inşa ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Uğurevler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunduk. Kentsel dönüşümle bölgenin kadim sorunlarını birer birer çözebilmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bölgeyi daha yaşanabilir bir hale getirmek için yol, park, çevre düzenlemesi ve sosyal donatılar kazandırıyoruz. Bu doğrultuda mahallemizdeki kesintiye uğramış yol aksını, imarsız yapıların yıkımıyla yol çalışmamız tamamlanmış olacak. Buraya bir de okul sözü vermiştik, inşallah seneye onu da tamamlayacağız. Çalışmalarımızla çevresiyle beraber daha yaşanabilir bir kent parçasını inşa etmiş olacağız. Bu ve buna benzer bütün mahallelerimizdeki ihtiyaçları birer birer yerine getirmeye devam edeceğiz."

Başkan Çolakbayrakdar, "Projemiz tamamlandığında yeni konutları ve Kocasinan'a yakışır yeni çevresi ile Uğurevler çok daha güzel olacak" diyerek sözlerini noktaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberi! Kocasinan'da mahallelerin sorunları kentsel dönüşümle çözülüyor
Son dakika haberi! Kocasinan'da mahallelerin sorunları kentsel dönüşümle çözülüyor
Kurum, Kirazlıtepe Mahallesi Çamlıca Camii Kentsel Dönüşüm Alanında incelemelerde bulundu
Kurum, Kirazlıtepe Mahallesi Çamlıca Camii Kentsel Dönüşüm Alanında incelemelerde bulundu
Trabzon'da, fuhuş operasyonlarıyla gündeme gelen mahallede kentsel dönüşüm
Trabzon'da, fuhuş operasyonlarıyla gündeme gelen mahallede kentsel dönüşüm
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Alaattin Çakıcı Selahattin Demirtaş
Magazin Teoman Cansu Dere Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Mert Günok Erol Bulut Gökhan Gönül Malcolm Thomas Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Bursa Rusya Medya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Başkan Çolakbayrakdar, "Mahallelerin kadim sorunlarını kentsel dönüşümle çözüyoruz" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.11.2020 01:12:01. #1.14#
title