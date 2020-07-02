Son dakika haberleri... Başkan Ceyhun: "Derdimiz memleketimiz"
Son dakika güncel haberine göre AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Ankara'da milletvekilleriyle istişare toplantısı düzenledi.
02.07.2020 13:30 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:55
AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Ankara'da milletvekilleriyle istişare toplantısı düzenledi.
Ceyhun, Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ile TBMM'nin bahçesinde bir araya geldi.
Başkan Ceyhun, yaptığı açıklamada, "Yoğun teşkilat programlarımız arasında Kadim şehrimiz Kütahyamıza en iyi hizmetleri kazandırmanın gayretiyle var gücümüzle çalışmaya devam" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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Kaynak: İHA