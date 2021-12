Son dakika haberleri! Başkan Büyükkılıç: "Bakanlar Kayseri'ye müjdelerle gelecek"

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Kayseri'ye müjdelerle geleceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gelecek. Bakanların kente müjdelerle geleceğini ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Müjde her zaman var. Bakış açınıza bağlı. Elhamdülillah biz her zaman pozitif bakıyoruz. Bu şehrin pozitif anılması için de gayret gösteriyoruz. Sağ olsun bakanlarımız, milletvekillerimiz ve başta cumhurbaşkanımız olmak üzere şehrimiz üzerinden ellerini çekmiyorlar. İnşallah Perşembe günü müjdeyi ben de merak ediyorum ama önemli bir müjde olduğu yönünde kulaklarımıza duyumlar geliyor. Ayrıca lojistik merkez ile ilgili, Yakut Mahallesi'ndeki geçitle ilgili çalışmalar var. Ulaştırma bakanımız teşrif edecek, milli savunma bakanımız teşrif edecek. Şehrimizde güzel bir hareketlilik olacak. Bu şehir her şeyin en güzeline layık" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet