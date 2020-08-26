Son dakika haberleri! Başkan Büyükkarcı'dan sporculara malzeme desteği
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Son dakika haberleri! Başkan Büyükkarcı'dan sporculara malzeme desteği

Son dakika gündem haberine göre Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, Türkiye Şampiyonasında belediyeyi temsil edecek olan sporculara eşofman ve forma takımı dağıttı.

Son dakika haberleri! Başkan Büyükkarcı'dan sporculara malzeme desteği
26.08.2020 10:55 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:59

Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, Türkiye Şampiyonasında belediyeyi temsil edecek olan sporculara eşofman ve forma takımı dağıttı.

Dağıtım töreninde sporculara forma ve eşofmanlarını veren Büyükkarcı, gençlerle bir süre sohbet etti. Malzeme dağıtım törenine Başkan Büyükkarcı'nın yanı sıra Ayrancı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Polat Kılınç ve Ayrancı Belediyespor Kulübü Başkanı Mesut Uyanık katıldı.

Gençlerin sportif faaliyetlere katılımını mühimsediğini ve bu alandaki girişimlerini desteklediğini söyleyen Büyükkarcı, şunları kaydetti:

"Belediye olarak kurduğumuz kulüp bünyesinde spor dallarındaki becerilerini tespit ettiğimiz gençleri lisanslı oyuncular yaparak kulüp bünyesinde yarışma ve müsabakalara katıyoruz. Bugün farklı yaş grubundan 15 badminton sporcumuza eşofman ve forma takımı dağıttık. Bu çocuklarımız 2018-2019 Türkiye Şampiyonası'nda yarışmıştı ve birçoğu da dereceler elde etti. Öte yandan küçük bir ilçe olmamıza karşın kulüp yöneticisi ve antrenör arkadaşlarımızın özverili çalışmaları ile bu sporcular arasında birde Türkiye şampiyonu olan ve Milli takım seçmelerine de katılan kardeşlerimiz bulunuyor."

Bu sporcuların 2020-2021 Türkiye Şampiyonası'nda da yarışarak ilçeyi en iyi şekilde temsil edeceklerini belirten Büyükkarcı, şöyle devam etti:

"Bu kardeşlerimizin başarıları daha küçük yaşlardaki hemşerilerimiz açısından gıpta edileceğinden ilçede spora olan ilgi ve alakanın artacağı kanaatindeyim. Ayrıca, genç kardeşlerimizin rol model olarak görebilecekleri başarılı sporcuları destekliyor olmaktan ve Ayrancı'da sporun çıtasının her geçen gün yükselmesinden dolayı da son derece mutluyuz. Genç kardeşlerime şampiyona da şimdiden başarılar diliyorum."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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