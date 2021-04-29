Başkan Bozkurt korona virüs ile mücadelede en başarılı ikinci belediye başkanı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Başkan Bozkurt korona virüs ile mücadelede en başarılı ikinci belediye başkanı oldu

Başkan Bozkurt korona virüs ile mücadelede en başarılı ikinci belediye başkanı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başkan Bozkurt korona virüs ile mücadelede en başarılı ikinci belediye başkanı oldu 'Korona virüs ile Mücadelede En Başarılı İlçe Belediye Başkanları' anketinde Esenyurt Belediyesi Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yüzde 67.9'luk oranla ikinci sırada yer aldı.

Başkan Bozkurt korona virüs ile mücadelede en başarılı ikinci belediye başkanı oldu

İSTANBUL - 'Korona virüs ile Mücadelede En Başarılı İlçe Belediye Başkanları' anketinde Esenyurt Belediyesi Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yüzde 67.9'luk oranla ikinci sırada yer aldı.

Pandemi sürecinde ekipleriyle birlikte gösterdiği gayret, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'u en başarılı ikinci belediye başkanı yaptı. SONAR Araştırma Şirketi, 20 büyükşehirde yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. İlçe belediyelerinin Korona virüs ile mücadelesinin sorulduğu soruda Esenyurt Belediyesi Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yüzde 67.9'luk oranla en başarılı belediye başkanları listesinde ikinci sırada yer aldı. Korona virüs ile mücadelede en başarılı ikinci belediye Başkanı olan Başkan Bozkurt, pandemi başladığı günden bu yana vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için tüm personelleriyle sahada mücadele verdi. Esenyurt Belediyesi bu süreçte dezenfeksiyon, temizlik, Evde Sağlık gibi hizmetlerin yanı sıra yaptığı gıda, soğan ve patates gibi sosyal yardımlarla da diğer belediyeler için örnek teşkil etti.

Başkan Bozkurt korona virüs ile mücadelede en başarılı ikinci belediye başkanı oldu
Başkan Bozkurt korona virüs ile mücadelede en başarılı ikinci belediye başkanı oldu
Başkan Bozkurt korona virüs ile mücadelede en başarılı ikinci belediye başkanı oldu
Başkan Bozkurt korona virüs ile mücadelede en başarılı ikinci belediye başkanı oldu
Başkan Bozkurt korona virüs ile mücadelede en başarılı ikinci belediye başkanı oldu
Başkan Bozkurt korona virüs ile mücadelede en başarılı ikinci belediye başkanı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Filyasyon ekipleri, testi pozitif çıktığı için temaslılarıyla iletişime geçtikleri kadının kayıp kardeşini buldu
Filyasyon ekipleri, testi pozitif çıktığı için temaslılarıyla iletişime geçtikleri kadının kayıp kardeşini buldu
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Önce koronayı alalım sonra kapanırız! Zaman daraldı, Türkiye 7'den 77'ye kuyrukta
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Ersin Tatar Derya Yanık
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Ali Tandoğan Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Bozkurt korona virüs ile mücadelede en başarılı ikinci belediye başkanı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 14:47:02. #1.16#

title