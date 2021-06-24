Son dakika haberleri: Başkan Beyoğlu'nun çocuk sevgisi
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Son dakika haberleri: Başkan Beyoğlu'nun çocuk sevgisi

Son dakika haberleri: Başkan Beyoğlu'nun çocuk sevgisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberlerine göre Gönül Buluşmaları adını verdiği mahalle ve ev ziyaretleri kapsamında haftanın her günü ilçede vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Ak Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, renkli görüntülere sahne olan bu buluşmalarda yaşlılara, hastalara,engellilere ve...

Gönül Buluşmaları adını verdiği mahalle ve ev ziyaretleri kapsamında haftanın her günü ilçede vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Ak Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, renkli görüntülere sahne olan bu buluşmalarda yaşlılara, hastalara,engellilere ve çocuklara özel önem veriyor.

Gittiği her yerde çocukların ilgisiyle karşılaşan Başkan Beyoğlu, kimi zaman oyuncak dağıtarak kimi zaman da çikolata ikram ederek gönüllerini alıyor. Eşi Dürdane Beyoğlu ve Ak Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir'in de zaman zaman katıldığı vatandaş buluşmalarında çocuklarla bir araya gelerek moral bulan Başkan Beyoğlu, eğitime önem vermeleri konusunda tembihlerde bulunuyor. Çocukların sevgi gösterileriyle karşılaşan Beyoğlu, "Çocuk mutlu olursa dünya mutlu olur diyoruz. Çocukların yüzündeki tebessüm ve gülümseme bizim için en güzel motivasyondur" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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