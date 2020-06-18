Son dakika haberleri... Başkan Asya, pandemi sonrası muhtarlarla ilk toplantısını yaptı
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Son dakika haberleri... Başkan Asya, pandemi sonrası muhtarlarla ilk toplantısını yaptı

Son dakika haberleri... Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, görev süresi boyunca gelenek haline getirdiği ve korona virüs salgını dolayısıyla ara verdiği mahalle muhtarlarıyla istişare toplantılarını yeniden başlattı.

Son dakika haberleri... Başkan Asya, pandemi sonrası muhtarlarla ilk toplantısını yaptı
18.06.2020 15:14 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:18

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, görev süresi boyunca gelenek haline getirdiği ve korona virüs salgını dolayısıyla ara verdiği mahalle muhtarlarıyla istişare toplantılarını yeniden başlattı.

Belediye Başkanı Feyat Asya muhtarlarla istişare toplantısı yaptı. Başkan yardımcıları ve birim amirlerinin de hazır bulunduğu toplantıda 17 mahalle muhtarı ile bir araya gelen Başkan Asya, belediye hizmetleri ile ilgili kendilerini bilgilendirerek taleplerini dinledi. Davete icabetlerinden dolayı tüm katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Asya, dünya ülkelerini etkisi altına alan korona virüs salgının ülke genelinde olduğu gibi yerelde de mücadelesini verdiklerini belirterek, sıkıntılı günlerin en kısa sürede geride kalması temennisinde bulundu. Başkan Asya, "Pandemi dolayısıyla uzun bir süredir sizlerle bir araya gelemiyorduk. Mutat olarak yaptığımız toplantılara ara vermek zorunda kaldık. Normalleşme süreci ile bizlere tekrar bir araya gelme imkanı sunan Allah'a sonsuz şükürler olsun. 2020 yılı yaşanılan olumsuz hadiselerden dolayı tüm dünya için, ülkemiz için ve ilimiz için kayıp bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Fakat yaşanılan sıkıntılara rağmen rehavete kapılmadık. İmkanlar dahilinde gerekli çalışmaları yapmanın gayretinde olduk. Altyapı gibi geçmiş yıllardan başlattığımız önemli projeleri bir an önce tamamlamak için çabalıyoruz. Üç yıldır memleket olarak sıkıntılı günler geçirmiş olabiliriz. Ancak bugün geldiğimiz nokta itibari ile iyi ki bu çalışmayı başlatmışız diyebiliyoruz. Yer altı hatlarının değişimi bir ilin gelişiminin en önemli ayağıdır. İnşallah bu çalışmamızı bu yıl bitirerek bundan sonra daha fazla üstyapı faaliyetleri ile Muş'umuzun çehresini değiştireceğiz" dedi.

Bugüne kadar mahalle muhtarları ile istişare etmeyi ihmal etmediklerini ifade eden Başkan Asya, "İlk gün dediğimiz gibi ortak akılla bu şehri birlikte yöneteceğiz. Eksiklerimizi aksaklıklarımızı masaya yatırarak çözüm bulacağız dedik. Allah'a şükürler olsun ki bu söylemimizi hep icraat ile taçlandırdık. Bir ekip ruhu ile sizlerle birlikte hareket ettik ve bu anlayışı bundan sonra da sürdüreceğiz. Rabbim sizlerle birlikte çıkmış olduğumuz hizmetkarlık yolunda hep muvaffak olmayı bizlere nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Başkan Asya, mahallelerde devam eden belediye hizmetlerini tüm detayları ile anlattı. Toplantı, mahalle muhtarlarının talep ve önerilerinin değerlendirilmesi ile son buldu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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