Son dakika haberleri | Başkan Aşgın, çocuklara kuş yuvası hediye etti
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Son dakika haberleri | Başkan Aşgın, çocuklara kuş yuvası hediye etti

Son dakika yerel haberi... Başkan Aşgın, çocuklara kuş yuvası hediye etti Mahallede yuva yapan çocuklarla karşılaşan Başkan Aşgın, çocuklara kuş yuvası sözü vermişti Başkan Aşgın'ın talimatı üzerine Belediye atölyesinde estetik ve kullanışlı bir kuş yuvası yapılarak bayram arifesinde çocuklara teslim edildi Çorum...

30.07.2020 16:38 | Son Güncelleme: 30.07.2020 16:43

Başkan Aşgın, çocuklara kuş yuvası hediye etti

Mahallede yuva yapan çocuklarla karşılaşan Başkan Aşgın, çocuklara kuş yuvası sözü vermişti

Başkan Aşgın'ın talimatı üzerine Belediye atölyesinde estetik ve kullanışlı bir kuş yuvası yapılarak bayram arifesinde çocuklara teslim edildi

ÇORUM - Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çocuklara verdiği kuş yuvası sözünü yerine getirdi.

Belediye başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gülabibey mahallesi Kapaklıevler sokaklarda yol yapım çalışmasını incelediği esnada tahtalarla uğraşan çocukları görerek yanlarına gitti. Çocuklara ne yaptıklarını soran Başkan Aşgın," kuş yuvası yapıyoruz" cevabını alınca, "Çocuklar, ben size bir kuş yuvası göndereyim, bu da bizden size bayram hediyesi olsun." dedi.

Başkan Aşgın'ın talimatı üzerine Belediye atölyesinde estetik ve kullanışlı bir kuş yuvası yapılarak bayram arifesinde çocuklara teslim edildi. Yuvayı teslim alan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Çocuklardan Hakkı Uslu, "Biz kuş yuvası yaparken Belediye Başkanımız yol çalışması için buraya geldi. Bize oyuncak dağıttı ve ne yaptığımızı sordu. Kuş yuvası yaptığımızı söyleyince de 'ben size bir tane kuş yuvası göndereyim' dedi. Tabi biz bu kadar hızlı geleceğini düşünmemiştik. Çok sevindik, Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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Son dakika haberleri | Başkan Aşgın, çocuklara kuş yuvası hediye etti

Kaynak: İHA

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