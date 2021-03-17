Son dakika haberleri... Başkan Altay, merkez ilçe belediye başkanlarıyla 2021 yatırımlarını görüştü
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Son dakika haberleri... Başkan Altay, merkez ilçe belediye başkanlarıyla 2021 yatırımlarını görüştü

17.03.2021 12:39 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:43
Son dakika haberleri... Başkan Altay, merkez ilçe belediye başkanlarıyla 2021 yatırımlarını görüştü

Son dakika gelişmesine göre Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez ilçe belediye başkanları ile 2021 yatırımlarını istişare etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez ilçe belediye başkanları ile 2021 yatırımlarını istişare etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, 2021 yatırım planlamaları kapsamında merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile bir araya geldi. Daha önce 28 ilçenin belediye başkanı ile 2021 yaz döneminde yapılacak yatırımları planladıklarını hatırlatan Başkan Altay, "Bu hafta da Selçuklu, Meram, Karatay belediye başkanlarımızla bir araya gelerek 2021 yatırımları konusunda istişarelerde bulunduk. Hep birlikte Konya'mız için çalışmaya, yatırım ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Tüm belediye başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Pandemi süreci olmasına rağmen Konya genelinde 2020 yılında önemli yatırımların hayata geçirildiğini kaydeden Altay, el birliğiyle 2021 yılında bütün ilçelerle aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. - KONYA

Son dakika haberleri... Başkan Altay, merkez ilçe belediye başkanlarıyla 2021 yatırımlarını görüştü
Son dakika haberleri... Başkan Altay, merkez ilçe belediye başkanlarıyla 2021 yatırımlarını görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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