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Son dakika haberleri | Başkan Altay: "İtfaiyecilerimiz milletimizin gönlünde önemli yere sahiptir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri | Başkan Altay:

Son dakika gelişmesine göre Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 307. yılını kutlayarak, "Canlarını tehlikeye atarak her zaman vatandaşlarımızın yardımına koşan itfaiyecilerimiz milletimizin gönlünde önemli yere sahiptir" dedi.

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İtfaiye Teşkilatı'nın kuruluşunun 307. yılını kutlayarak, "Canlarını tehlikeye atarak her zaman vatandaşlarımızın yardımına koşan itfaiyecilerimiz milletimizin gönlünde önemli yere sahiptir" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Altay mesajında, "Bu yıl 307. yılını kutlayan İtfaiye Teşkilatımız, milletimizin her daim göz bebeği olmuş asırlık çınarımızdır. Yüzyıllardır her türlü felakette, yangında, afette ve acil durumlarda büyük özveri ve fedakarlık gösteren; canlarını tehlikeye atarak her zaman vatandaşlarımızın yardımına koşan itfaiyecilerimiz, gösterdikleri bu celadetle her zaman milletimizin gönlünde önemli yere sahiptir. Özellikle geçtiğimiz yaz aylarında vuku bulan, onlarca vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve tüm milletimizi derinden yaralayan yangınlarda itfaiyecilerimizin kahramanlıklarına bir kez daha şahit olduk. İlk andan itibaren canla başla mücadele eden, binlerce insanımızı ve canlıyı kurtarmak için kendi canlarını hiçe sayan itfaiyecilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Orman yangınlarının ilk anından itibaren Konya itfaiyemiz de bölgeye intikal etmiş; birlikten kuvvet doğar düşüncesiyle söndürme ve soğutma çalışmalarına destek vermiştir. Bu vesileyle gerçekleşen bu afetler başta olmak üzere, görevi başında fedakarca mücadele ederken şahadete yürüyen tüm itfaiyecilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Konya'mızda 31 ilçemizde 95 itfaiye merkezimizde faaliyet gösteren itfaiye teşkilatımız, güçlü alt yapısı, donanımı ve alanında uzman personelleri ile şehrimizin huzuruna ve güvenliğine büyük katkı sağlıyor. Hemşehrilerim adına itfaiyecilerimize teşekkür ediyorum, Hem şehrimizde hem de ülkemizin her köşesinde görev yapan tüm itfaiyecilerimizin ve gönüllü itfaiyecilerimizin İtfaiye Haftası'nı kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - KONYA

Son dakika haberleri | Başkan Altay: İtfaiyecilerimiz milletimizin gönlünde önemli yere sahiptir

Son dakika haberleri | Başkan Altay: İtfaiyecilerimiz milletimizin gönlünde önemli yere sahiptir

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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