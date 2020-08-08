Son dakika haberleri: Başkan Aktaş, deprem sonrası muhtarlarla görüştü
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Son dakika haberleri: Başkan Aktaş, deprem sonrası muhtarlarla görüştü

Son dakika habere göre Bitlis'in Hizan Belediyesi Başkanı Cezail Aktaş, deprem sonrası muhtarlarla görüştü.

Son dakika haberleri: Başkan Aktaş, deprem sonrası muhtarlarla görüştü
08.08.2020 00:29 | Son Güncelleme: 08.08.2020 00:44

Bitlis'in Hizan Belediyesi Başkanı Cezail Aktaş, deprem sonrası muhtarlarla görüştü.

Merkez üstü Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Doğancı köyünde saat 22.20'de meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşları sokağa döktü. Hizan Belediye Başkan Cezail Akdaş, deprem sonrası köy muhtarları ile görüşüp son durum bilgisi aldı. Başkan Aktaş, belediyenin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Yaklaşık yarım saat önce ilçemizde deprem meydana geldi. Köylerle ilgili muhtarlarımızdan sağlıklı bir bilgi aldık. Tespit çalışmalarımız devam ediyor. Çok şükür can kaybımız yok. Ufak çapta kargir evlerde çatlaklıklar mevcut. Merkezde ciddi bir sorun görünmüyor gibi. Köylerimizde Kaymakamlığımız ve yetkililerimizle iletişim sağlayarak bilgileri kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerine yer verdi. - BİTLİS

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
HASAN HUSEYİN: LAN MUHTAR NE DESIN....KERPIC EVLERIN DUVARLARI CATLAMIS ISTE....CATLAMASA ASIL ACIP SORMASI LAZIMDI,NIYE CATLAMADI COK SASIRDIK DIYE.....MILLET UCAN WC YAPIYOR BIZDE KERPIC EVLERIN ICINDE OTURALIM HALA........GECMIS OLSUN COKTAN MILETIME....
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