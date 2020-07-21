Son dakika haberleri... Başkan Akpolat kadın cinayetlerine tepki gösterdi Son dakika güncel haberine göre Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Sözleşmesi'ne destek olduğu açıklamada, Beşiktaş'a bir Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi kazandıracaklarını açıkladı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, İstanbul Sözleşmesi'ne destek olduğu açıklamada, Beşiktaş'a bir Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi kazandıracaklarını açıkladı.

Muğla'nın Menteşe İlçesi'nde erkek arkadaşı tarafından katledilerek ormanlık alanda cesedi bulunan Pınar Gültekin için tüm Türkiye tek yürek oldu. Pınar Gültekin için binlerce taziye ve kadına yönelik şiddete karşı tepki paylaşımları gelirken Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Katledilen kadınların ardından sadece isyan etmekten bıktık ifadelerini kullanan Başkan Rıza Akpolat, "Beşiktaş Belediyesi olarak kadına şiddete karşı mücadele yolunda Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezimizi kuruyoruz. Gün İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmaya açma değil, ona sımsıkı sarılarak uygulama günüdür. #pinargultekin" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA