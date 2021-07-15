Son dakika haberleri! Başkan Akman'dan şehit ailelerine ziyaret
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Son dakika haberleri! Başkan Akman'dan şehit ailelerine ziyaret

Son dakika haberleri! Başkan Akman'dan şehit ailelerine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika haberine göre Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, değişik tarihlerde vatan ve bayrak uğruna girdikleri çatışmalarda gazi olanlar ile şehitlik mertebesine yükselenlerin emanetleri olan ailelerini evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, değişik tarihlerde vatan ve bayrak uğruna girdikleri çatışmalarda gazi olanlar ile şehitlik mertebesine yükselenlerin emanetleri olan ailelerini evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor.

Sık sık yaşlı, hasta, kimsesiz, engelli, gazi ve şehit ailelerini ziyaret eden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, bugün de 1999 yılında Kıbrıs'ta şehit olan Abdulselam Gencer'in ailesini ziyaret etti. Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde bulunan Gencer ailesini ziyaret eden Başkan Akman, şehit babası Kınyas Gencer ile uzun uzun sohbet etti. Her fırsatta gaziler ile şehit ailelerini ziyaret ettiğini belirten Başkan Akman, şehitlerin anne, baba, eş ve çocuklarının kendilerine bırakılan emanet olarak gördüklerini dile getirdi. Başkan Akman, "Baş tacımız, devletimizin en kıymetli varlıkları olarak gördüğümüz aziz şehitlerimizin ailelerine belediyemizin kapısı her daim açıktır. Ben de ailemle birlikte her zaman şehit aileleriyle bir araya gelmeye çalışıyorum. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, şanlı bayrağımızın dalgalanması için canlarını seve seve veren şehitlerimizin bu fedakarlıklarını unutmak mümkün değildir. Mekanları cennet olsun" dedi.

Başkan Akman'a gaziler ile şehit ailelerine karşı göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Şehit Babası Kınyas Gencer, "Belediye başkanımızın şehit ailelerini ziyaret etmeleri bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Bu vesile ile devletimizin her zaman yanımızda olduğunu hissetmekteyiz. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - VAN

Son dakika haberleri! Başkan Akman'dan şehit ailelerine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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