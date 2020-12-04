Van'da teröristlere ait roketatar mühimmatı ele geçirildi
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Van'da teröristlere ait roketatar mühimmatı ele geçirildi

04.12.2020 13:01 | Son Güncelleme: 04.12.2020 13:14
Van'da teröristlere ait roketatar mühimmatı ele geçirildi

VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, teröristlere ait antitank ve antipersonel roketatar mühimmatı ile roketatar sevk fişeği ele geçirildi.

VAN'ın Çatak ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, teröristlere ait antitank ve antipersonel roketatar mühimmatı ile roketatar sevk fişeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Van'ın Çatak ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait 16 RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 1 RPG-7 antipersonel roketatar mühimmatı ile 17 roketatar sevk fişeği ele geçirildi.Yapılan gerekli işlemlerinin ardından mühimmatlar olay yerinde imha edilirken, bölgedeki operasyonlar devam ediyor.


Van'da teröristlere ait roketatar mühimmatı ele geçirildi
Van'da teröristlere ait roketatar mühimmatı ele geçirildi
Van'da teröristlere ait roketatar mühimmatı ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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