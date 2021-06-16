Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
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Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresi, sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla ilçe kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bir miktar fişek, 16 kilogram toz esrar ve 840 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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