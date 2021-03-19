Son dakika haberleri | Başkale'de 7 kilo 673 gram eroin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri | Başkale'de 7 kilo 673 gram eroin ele geçirildi

19.03.2021 09:15 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:20
Son dakika haberleri | Başkale'de 7 kilo 673 gram eroin ele geçirildi

Son dakika 3. sayfa haberi: Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 7 kilo 673 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 7 kilo 673 gram eroin ele geçirildi.

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Koçdağı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 7 kilo 673 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili 1 kişi de gözaltına alındı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Pervin Buldan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Rasim Öztekin Aslıhan Karalar
Spor Caner Erkin Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Başkale'de 7 kilo 673 gram eroin ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 09:21:41. #1.16#
title