Son dakika haberleri | Başkale'de 7 kilo 673 gram eroin ele geçirildi
19.03.2021 09:15 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:20
Son dakika 3. sayfa haberi: Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 7 kilo 673 gram eroin ele geçirildi.
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 7 kilo 673 gram eroin ele geçirildi.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Koçdağı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 7 kilo 673 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayla ilgili 1 kişi de gözaltına alındı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı