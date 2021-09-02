Son dakika haberleri... BAŞINDAN YARALI OLARAK SAĞLIK OCAĞINA GÖTÜRÜLEN ELA ÖLDÜ, EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bir son dakika haberine göre ANTALYA'da tabancayla başından vurulmuş olarak eşi Celal S. (23) tarafından sağlık ocağına götürülen Ela S., (20) yaşamını yitirdi.