Son dakika haberi! Tabancayla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberi! Tabancayla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı arkadaşları tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tartıştığı arkadaşları tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle Cumali Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde geçtiğimiz 29 Ekim'de meydana gelen olayda, O.A., M.F.Ö. ve B.B.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, O.A., tabancayla açılan ateş sonucu başından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise ağır yaralanan O.A.'yı ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı. O.A, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.F.Ö., B.B.Ö. ve 1 kişiyi daha tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. - KAYSERİ

Son dakika haberi! Tabancayla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Tabancayla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Tabancayla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Tabancayla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Tabancayla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Tabancayla başından vurulan şahıs hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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