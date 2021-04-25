Son dakika haberleri: Başına teneke sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
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Son dakika haberleri: Başına teneke sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri: Başına teneke sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde kafası teneke kutuya sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kafası teneke kutuya sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Mersinli Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir köpeğin teneke kutuya sıkıştığını gören mahalle sakinleri, köpeği sıkıştığı tenekeden kurtaramayınca, Manisa Büyükşehir Belediye İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli Amirliği ekiplerinden destek istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, köpeğin kafasındaki tenekeyi çıkartarak hayvanı kurtardı. Köpeğin yaralanmaması için çaba sarf eden itfaiye ekibi, vatandaşların takdirini kazandı.

Öte yandan, kafasındaki tenekeden kurtarılan köpek, en yakın yerdeki çeşmeye giderek su içti. - MANİSA

Son dakika haberleri: Başına teneke sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Başına teneke sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Başına teneke sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Başına teneke sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri: Başına teneke sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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