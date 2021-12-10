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Son dakika haberleri: BAŞINA ÇUVAL GEÇİRİLEN AFGAN, DOMUZ BAĞIYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... KONYA'nın Ereğli ilçesinde, Afganistan uyruklu Nakibullah Rüstmi (35), başına çuval geçirilmiş, ağzı fularla el ve kolları da kabloyla domuz bağı yöntemiyle bağlı olarak ölü bulundu.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, Afganistan uyruklu Nakibullah Rüstmi (35), başına çuval geçirilmiş, ağzı fularla el ve kolları da kabloyla domuz bağı yöntemiyle bağlı olarak ölü bulundu.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Boyacalı Mahallesi'nde meydana geldi. Afgan Nakibullah Rüstmi, aynı evde kaldığı ve vatandaşı olan 3 arkadaşı tarafından başına çuval geçirilmiş, ağzı fularla el ve kolları ise kabloyla domuz bağı yöntemiyle bağlı halde ölü bulundu. Nakibullah Rüstmi'nin cansız bedeni, ihbarla gelen ekiplerce otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Nakibullah Rüstmi'nin, Göç İdaresi tarafından İstanbul Zeytinburnu'nda oturduğu yönünde kayıtlı olduğu belirlendi. Konya'daki ev sahibinin ise polise, evi 1 kişiye kiraladığını ve 4 kişinin kaldığından bilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi.

Nakibullah Rüstmi'yi öldüren şüpheli veya şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatılırken, ev arkadaşı 3 Afgan da ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Son dakika haberleri: BAŞINA ÇUVAL GEÇİRİLEN AFGAN, DOMUZ BAĞIYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ BULUNDU

Son dakika haberleri: BAŞINA ÇUVAL GEÇİRİLEN AFGAN, DOMUZ BAĞIYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ BULUNDU

Son dakika haberleri: BAŞINA ÇUVAL GEÇİRİLEN AFGAN, DOMUZ BAĞIYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ BULUNDU

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