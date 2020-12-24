Son dakika haberleri! Basın mensuplarından uygulama yapan polislere jest
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Basın mensuplarından uygulama yapan polislere jest

24.12.2020 10:56 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:01
Son dakika haberleri! Basın mensuplarından uygulama yapan polislere jest

Son dakika haber: 655 Karayolu üzerinde denetim yaptı.

655 Karayolu üzerinde denetim yaptı. Basın mensupları yoğun bir şekilde çalışan polis ekiplerine tatlı ikram etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasında Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Şehrin dört bir yanında hafta içi saat 21.00'dan itibaren uygulama yapan polis ekiplerine Düzce'de görev yapan basın mensupları jest yaptı. D-655 karayolu üzerinde Çevik Kuvvet, Trafik Tescil ve Denetleme, Asayiş ile Motorize Yunus timleri tarafından gerçekleştirilen kısıtlama denetiminin son bölümünde Düzce'de görev yapan basın mensupları tarafından tatlı ikramı yapıldı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek ile Asayiş Şube Müdürü İsmail Caran basın mensuplarının jestine teşekkür etti. - DÜZCE

Son dakika haberleri! Basın mensuplarından uygulama yapan polislere jest
Son dakika haberleri! Basın mensuplarından uygulama yapan polislere jest
Son dakika haberleri! Basın mensuplarından uygulama yapan polislere jest
Son dakika haberleri! Basın mensuplarından uygulama yapan polislere jest
Son dakika haberleri! Basın mensuplarından uygulama yapan polislere jest
Son dakika haberleri! Basın mensuplarından uygulama yapan polislere jest
Son dakika haberleri! Basın mensuplarından uygulama yapan polislere jest

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel İsmail Demir Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ahmet Ünal Çeviköz
Magazin Berk Oktay Hande Erçel İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil
Spor Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Bahattin Şimşek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Basın mensuplarından uygulama yapan polislere jest | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 11:01:37. #1.15#
title