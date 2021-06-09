Son dakika haberleri... Basın ekspres yolunda polisten çakarlı araç denetimi
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Son dakika haberleri... Basın ekspres yolunda polisten çakarlı araç denetimi

Son dakika haberleri... Basın ekspres yolunda polisten çakarlı araç denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre İstanbul'da polis usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

İstanbul'da polis usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Usulsüz çakar bulunduran 1 araca ve sürücüsüne 2 bin 992 lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında çakarlı araçları durdurarak denetledi. Basın ekspres yolunda usulsüz çakar ve siren bulunduran emniyet şeridini ihlal eden araçları ekipler tek tek durdurup kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti. Araçların çoğunun kurallara uyduğu görülürken bir aracın çakar ihlali yaptığı yetkisinin olmadığı tespit edildi. Araç sahibine bin 339 lira, sürücüye bin 339 lira ve 314 lira da gecikmiş muayene ücreti cezası toplamda 2 bin 992 lira para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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