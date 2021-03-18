BAŞAKŞEHİRDE AYAKKABI İMALATHANESİNE UYUŞTURUCU BASKINI 4 GÖZALTI
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BAŞAKŞEHİRDE AYAKKABI İMALATHANESİNE UYUŞTURUCU BASKINI 4 GÖZALTI

18.03.2021 22:39 | Son Güncelleme: 18.03.2021 22:55
BAŞAKŞEHİRDE AYAKKABI İMALATHANESİNE UYUŞTURUCU BASKINI 4 GÖZALTI

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHABaşakşehir'de, ayakkabı imalathanesine düzenlenen operasyonda 8 kilo uyuşturucu hap ile 40 kilo uyuşturucu ham maddesi ele geçirilirken, 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL DHA

Başakşehir'de, ayakkabı imalathanesine düzenlenen operasyonda 8 kilo uyuşturucu hap ile 40 kilo uyuşturucu ham maddesi ele geçirilirken, 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de bulunan Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'ndeki bir adreste uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ayakkabı imalathanesine yapılan baskında 8 kilo ecstasy hap, 40 kilo uyuşturucu hammaddesi ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Vatan Caddesi'inde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BAŞAKŞEHİRDE AYAKKABI İMALATHANESİNE UYUŞTURUCU BASKINI 4 GÖZALTI
BAŞAKŞEHİRDE AYAKKABI İMALATHANESİNE UYUŞTURUCU BASKINI 4 GÖZALTI
BAŞAKŞEHİRDE AYAKKABI İMALATHANESİNE UYUŞTURUCU BASKINI 4 GÖZALTI
BAŞAKŞEHİRDE AYAKKABI İMALATHANESİNE UYUŞTURUCU BASKINI 4 GÖZALTI
BAŞAKŞEHİRDE AYAKKABI İMALATHANESİNE UYUŞTURUCU BASKINI 4 GÖZALTI
BAŞAKŞEHİRDE AYAKKABI İMALATHANESİNE UYUŞTURUCU BASKINI 4 GÖZALTI
BAŞAKŞEHİRDE AYAKKABI İMALATHANESİNE UYUŞTURUCU BASKINI 4 GÖZALTI
BAŞAKŞEHİRDE AYAKKABI İMALATHANESİNE UYUŞTURUCU BASKINI 4 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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