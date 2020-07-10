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Son dakika haberleri | Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Gelen son dakika haberine göre - Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.

10.07.2020 15:59 | Son Güncelleme: 10.07.2020 16:06

- Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Başakşehir, Kopenhag'ı elemesi halinde çeyrek finalde LASK-Manchester United maçının galibi ile oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Son 16 turu ilk maçında evinde 1-0 mağlup ettiği Kopenhag'ı elemesi halinde çeyrek finale yükselecek olan Medipol Başakşehir, bu turda LASK - Manchester United mücadelesinin galibiyle oynayacak.

Avrupa Ligi'ne çeyrek final turundan itibaren Almanya'nın Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak. Turnuvanın çeyrek final maçları 10-11 Ağustos, yarı final maçları 16-17 Ağustos, final mücadelesi de Köln Stadı'nda 21 Ağustos'ta oynanacak. Korona virüs nedeniyle ertelenen son 16 turu karşılaşmaları ise 5-6 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde yapılan kura çekimi sonrası oluşan eşleşmeler şöyle:

Çeyrek Final

Wolfsburg - Shakhtar Donetsk/ Eintracht Frankfurt - Basel

LASK - Manchester United/ İstanbul Başakşehir - Kopenhag

Inter - Getafe/ Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen

Wolves - Olympiacos/ Roma - Sevilla

Yarı Final

Wolves - Olympiacos/ Roma - Sevilla vs LASK - Manchester United/ İstanbul Başakşehir - Kopenhag

Inter - Getafe/ Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen vs Wolfsburg - Shakhtar Donetsk/ Eintracht Frankfurt - Basel

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Son dakika haberleri | Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Kaynak: İHA

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