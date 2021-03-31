Başakşehir'deki dehşet anları güvenlik kamerasında

BAŞAKŞEHİR'de, çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
BAŞAKŞEHİR'de, çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülere, sokakta bulunanların can havliyle sağa sola kaçıştıkları, koşan iki kişiden biri yere düşerken birinin biraz duraklayıp yerdeki arkadaşına baktıktan sonra koşmayı sürdürdüğü görülüyor. Arkadan gelen 1'i yaralı 3 kişinin yerde yatan kişinin yanında durdukları kameraya yansıyor.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı