BAŞAKŞEHİR'DE YANGINA GİDİLEN İTFAİYE ARACI TAKSİYE ÇARPTI İKİ YARALI
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BAŞAKŞEHİR'DE YANGINA GİDİLEN İTFAİYE ARACI TAKSİYE ÇARPTI İKİ YARALI

BAŞAKŞEHİR'DE YANGINA GİDİLEN İTFAİYE ARACI TAKSİYE ÇARPTI İKİ YARALI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir'de siren çalınarak yangına gidilen itfaiye aracı, sürücüsünün panikleyip fren yaptığı taksiye arkadan çarptı.

Başakşehir'de siren çalınarak yangına gidilen itfaiye aracı, sürücüsünün panikleyip fren yaptığı taksiye arkadan çarptı. Kazada hafif yaralanan taksi şoförü ve yolcusu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. İhbar üzerine alışveriş merkezindeki yangın için siren çalınarak gidilen 34 AC 0235 plakalı itfaiye aracını gören 34 TCC 03 plakalı taksi sürücüsü iddiaya göre panikleyip frene bastı. İtfaiye aracı, önünde duran taksiye arkadan sert bir şekilde çarptı. İçinde yolcusu bulunan taksi çarpmanın etkisiyle savruldu. Taksi şoförü ve yolcusu hafif yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde bulunanlar itfaiye erleri yaptı. Bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırdı.

BAŞAKŞEHİR'DE YANGINA GİDİLEN İTFAİYE ARACI TAKSİYE ÇARPTI İKİ YARALI
BAŞAKŞEHİR'DE YANGINA GİDİLEN İTFAİYE ARACI TAKSİYE ÇARPTI İKİ YARALI
BAŞAKŞEHİR'DE YANGINA GİDİLEN İTFAİYE ARACI TAKSİYE ÇARPTI İKİ YARALI
BAŞAKŞEHİR'DE YANGINA GİDİLEN İTFAİYE ARACI TAKSİYE ÇARPTI İKİ YARALI
BAŞAKŞEHİR'DE YANGINA GİDİLEN İTFAİYE ARACI TAKSİYE ÇARPTI İKİ YARALI
BAŞAKŞEHİR'DE YANGINA GİDİLEN İTFAİYE ARACI TAKSİYE ÇARPTI İKİ YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BAŞAKŞEHİR'DE YANGINA GİDİLEN İTFAİYE ARACI TAKSİYE ÇARPTI İKİ YARALI - Haberler
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